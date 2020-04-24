Мужчина перед смертью от коронавируса оставил трогательное письмо жене

https://static.news.ru/photo/8b627b5c-864a-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Житель американского города Данбери, штат Коннектикут, который умер от коронавируса, перед смертью написал прощальное письмо своей супруге. Женщина нашла послание в смартфоне после того, как забрала из больницы вещи мужа.

Чтобы утешить себя, она решила пересмотреть в фотогалерее их семейные снимки, но кроме них обнаружила трогательные строки, сообщает BuzzFeed News.

В последнем письме глава семейства рассказал, что всем сердцем любил её, сына и дочку. Он назвал свою избранницу самым красивым, заботливым, внимательным и добрым человеком из всех, кого он знал.

Продолжай жить счастливо и с той же страстью, которой ты однажды очаровала меня, — написал мужчина на прощание.

Он попросил жену не держаться за прошлое и не противиться чувствам, если в её жизни когда-либо появится человек, который полюбит её и детей.

Впрочем, по признанию самой женщины, сейчас она чувствует, будто с дорогим ей человеком умерла и часть её самой. Она говорит, что была рада найти это последнее прощание и заочно «поговорить» с близким человеком после его смерти.

Вместе с тем она поняла, насколько непредсказуемой может оказаться жизнь. Ведь супруг соблюдал все меры предосторожности — носил защитную маску и регулярно мыл руки. Однако эпидемия коронавируса не пощадила его: мужчина умер 22 апреля от остановки сердца.

По состоянию на 24 апреля в мире уже более 2,7 млн случаев инфицирования COVID-19, более 190 тысяч пациентов скончались, около 743 тысяч выздоровели.

В США, как писал NEWS.ru, жертвами коронавирусной инфекции стали более 50 тысяч человек. Такую статистику приводит университет Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.