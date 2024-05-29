Мощный взрыв в центре города в США попал на видео HY: взрыв газа произошел под банком в Янгстауне в Огайо

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS/Global Look Press

Мощный взрыв, которым серьезно повредило первый этаж здания банка Chase Bank, произошел в американском городе Янгстаун в штате Огайо, сообщает New York Post. На месте работают экстренные службы, количество пострадавших еще неизвестно.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Хлопок, как уточняется, был такой силы, что осколки отбросило на противоположную сторону широкой улицы. Предполагается, что причиной ЧП могла стать подземная утечка газа.

Ранее в Нью-Йорке три синагоги получили ложные угрозы взрыва, из-за которых людей оттуда экстренно эвакуировали. Меры безопасности были приняты в конгрегации «Родеф Шолом» в Верхнем Вестсайде, синагоге «Хабад» в Мидтауне и конгрегации «Бейт Симхат Тора».

До этого сильный взрыв произошел в жилом доме американского города Арлингтон, штат Вашингтон. Яркая вспышка была видна с разных концов города. Перед этим полицейские пытались проникнуть в здание с ордером на обыск, но подозреваемый ответил стрельбой из ракетницы. После этого весь дом взлетел на воздух. На опубликованных кадрах видно, как постройку буквально разнесло на огненные ошметки.