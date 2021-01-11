Moderna заявила, что иммунитет к COVID-19 после её вакцины продержится год

https://static.news.ru/photo/a9aeb990-54b2-11eb-83d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Иммунитет к коронавирусу после вакцины производства Moderna продержится не менее года, сообщили в пресс-службе компании.

Представитель американской компании во время выступления на конференции J.P. Morgan Healthcare также отметил, что применяемая технология матричной РНК подходит для вакцинации на основе новых штаммов COVID-19.

Компания, согласно данным, опубликованным на её сайте, в 2021 году намерена поставить от 600 млн до 1 млрд доз препарата, передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, британский регулятор одобрил использование вакцины от коронавируса американского производителя Moderna. Этот препарат будет поставляться в страну для массовой вакцинации населения, сообщил Минздрав Соединённого Королевства. До этого Европейское агентство по лекарственным средствам также дало официальное одобрение на применение препарата для вакцинации жителей стран ЕС от коронавирусной инфекции.

Ране на территории США зарегистрировали первый случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, созданную компанией Moderna.