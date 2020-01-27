https://static.news.ru/photo/f7aa71a8-408f-11ea-b0e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Toon Dompeling/ZUMAPRESS.com

Бывшая первая леди США Мишель Обама получила музыкальную премию за лучший альбом разговорного жанра.

Пластинка «Becoming» («Становление») — аудиоверсия изданной в 2018 году книги мемуаров Обамы. В мире продано уже более 1,4 млн цифровых, печатных и аудиокопий книги. Произведение рассказывает о пути от маленькой девочки из южной части Чикаго к карьере юриста и роли первой леди Америки, сообщается на сайте музыкальной премии.

Как писал NEWS.ru ранее, супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель заступилась за шведскую активистку Грету Тунберг, которую раскритиковал глава Белого дома Дональд Трамп. Ранее американский журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года. А Трамп высмеял выбор редакции.