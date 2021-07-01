Минюст США временно ввёл мораторий на смертную казнь

Министр юстиции — генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввёл мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне. Мораторий продлится на время обзора соответствующих процедур, который проводит ведомство Гарланда, сообщается на сайте Минюста.

В документе отмечается , что казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводится обзор.

Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение, — поясняется в меморандуме Гарланда.

В 2021 году в США уже казнили трёх человек, за предыдущий год смертную казнь применили 17 раз. При этом от использования высшей меры наказания прежде отказались 23 штата, а также Вашингтон и Пуэрто-Рико.

Ранее стало известно, что в мае 2021 года администрация государственной тюрьмы Florence в штате Аризона заявила о намерении проводить казни с помощью газа «Циклон Б». Он использовался нацистами в газовых камерах смерти во время Второй мировой войны. Департамент исправительных учреждений Аризоны потратил более $2000 на покупку ингредиентов для производства смертоносного газа.