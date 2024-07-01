Минюст США предложил Boeing сделку о признании вины Reuters: Минюст США предъявит Boeing обвинение в мошенничестве

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Минюст США предъявит американской авиастроительной корпорации Boeing обвинение в мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования после двух катастроф Boeing 737 Max, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, министерство предлагает компании сделку о признании вины в сговоре с целью обмана Федерального управления гражданской авиации США.

Boeing предлагается выплатить дополнительный штраф в размере $243,6 млн помимо уже выплаченных $243,6 млн в рамках соглашения об отсрочке судебного преследования 2021 года. Компания также должна назначить корпоративного наблюдателя на три года.

Американские власти предоставили компании время до конца недели для того, чтобы дать ответ на выдвинутые обвинения. Ведомство сообщило об этом семьям жертв катастроф и их адвокатам на встрече в воскресенье, 30 июня.

Минюст США решил предъявить обвинения Boeing после того, как обнаружил, что компания нарушила соглашение 2021 года, которое защищало ее от судебного преследования в связи с авиакатастрофами с участием самолетов 737 MAX. В результате смертельных крушений, которые произошли в 2018 и 2019 годах, погибли 346 человек.

Признание вины ограничит Boeing в праве заключать государственные контракты, в том числе с Пентагоном, который составляет значительную часть доходов корпорации. Как предложение Минюста решит этот вопрос, пока неизвестно.

В январе с лайнером Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines произошел инцидент, в ходе которого у самолета выпала секция фюзеляжа на высоте почти пять километров, экипаж принял решение об экстренной посадке. Спустя несколько дней школьный учитель нашел оторвавшуюся дверь лайнера на заднем дворе своего дома в штате Орегон.

Глава Boeing Дэйв Кэлхун заявил, что компания обязана признать наличие технических проблем у лайнеров 737 Max 9 после того, как один из них потерял люк аварийного выхода прямо во время полета. По его словам, расследование обстоятельств случившегося будет проходить «со стопроцентной прозрачностью».