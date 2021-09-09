Минюст США оспорит закон о запрете абортов в Техасе

Министерство юстиции США планирует подать в суд на штат Техас после недавно принятого закона, согласно которому введён запрет на аборты на сроке от шести недель. Иск может быть подан уже 9 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно закону, в Техасе запрещается делать аборт, если у плода уже есть сердцебиение, даже при условии, что речь идёт о жертвах изнасилований. При этом документ позволяет американцам подавать иски против лиц, которые делают аборты. Это также касается тех, кто помогает беременным нарушить закон. Теперь Минюст США хочет его оспорить.

В администрации президента США Джо Байдена считают этот закон «нелепым» и «антиамериканским». Сам американский лидер полагает, что документ вызовет «неконституционный хаос» вследствие нарушения права, которым женщины пользуются почти полвека. Кроме того, защитники прав на аборты обеспокоены тем, что аналогичные законы могут принять и в других штатах.

Ранее главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров объяснил, что конфликт Техаса и северного Портленда из-за закона об абортах связан с внутрипартийными разборками между Республиканской и Демократической партиями. По его словам, либеральные штаты, которые выступали против подобных ограничений, усилят своё противостояние с консервативным крылом. Нынешняя ситуация является лишь межпартийной борьбой консервативных частей республиканцев и демократов, поэтому стоит лишь дожидаться дальнейшего развития ситуации внутри США.