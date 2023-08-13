Меган Маркл заметили с антистрессовым пластырем за $4

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл

Супруга британского принца Меган Маркл была замечена в Калифорнии с антистрессовым пластырем за $4, сообщает Daily Mail. Кроме того, она надела теплое шерстяное пальто, хотя в тот день температура воздуха достигала отметки 22,7 градуса тепла.

Журналисты уточнили, что пальто от Max Mara, в котором появилась герцогиня Сассекская, стоит более $1,6 тысячи. В нем Меган Маркл заметили на парковке без мужа и в сопровождении телохранителя.

Тогда же камера запечатлела синее пятно у нее за запястье. Как выяснилось, это была специальная наклейка, которая, как заявляет производитель, помогает бороться с депрессией, бессонницей и тревогой. Упаковка с 20 наклейками стоит $80.

Ранее Маркл отметила 42-летие в итальянском ресторане Tre Lune в калифорнийском городе Монтесито в компании супруга. Герцогиню также сопровождали несколько друзей, включая актера Мэтта Коэна и музыканта Трэвиса Баркера. Несмотря на слухи о возможном расставании Сассексов, Меган и Гарри выглядели счастливыми и беззаботными. До этого сообщалось, что супруги готовятся к заключению договора о раздельном проживании.