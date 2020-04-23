Медики в США дали неутешительный прогноз по смертности от COVID-19 на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/c192f45a-8586-11ea-8cfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Около 88% пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких, умирают, заявили американские учёные. Исследование провели в клиниках Нью-Йорка.

Специалисты познакомились с историями болезни 5,7 тысячи граждан, попавших под наблюдение врачей с 1 марта по 4 апреля 2020 года с COVID-19. Жители США старше 65 лет умирали в 97,2% случаев. В возрастной группе от 18 до 65 лет скончались 76,4%.

Процент летальных исходов в тех же категориях, но без ИВЛ — 26,6% и 19,8% соответственно, говорится в материале на сайте Jama Network.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки составило 438, а за день до этого от заболевания, вызванного инфекцией, скончались 474 человека. Об этом заявил губернатор региона Эндрю Куомо.

По последним данным, в мире COVID-19 заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число пациентов достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек поправился (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 исцелились, 288 скончались.