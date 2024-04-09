Марго Робби засняли в Лос-Анджелесе с клубничным блондом Марго Робби покрасила волосы в клубничный блонд ради съемок нового фильма

Голливудская актриса сменила имидж для съемок фильма «Большое смелое прекрасное путешествие» с Колином Фарреллом, пишет Daily Mail. Звезда превратилась из барби-блонда в клубничный. Она также облачилась в совершенно непривычные после кукольного образа темно-синюю блузку и укороченные джинсы.

На Робби также были кожаные сапоги до колен. Ее образ завершили золотые украшения на руках и шее. Помимо цвета волос, Робби предстала с челкой. Костюмеры выбрали такие наряд и прическу в соответствии с жанром картины — инди.

Фаррелл в первый день съемок пришел в облегающей светло-серой футболке, синих брюках и коричневых ботинках. В руках у актера был синий пиджак. Свой образ он дополнил часами с коричневым ремешком.

Фильм «Большое смелое прекрасное путешествие» повествует историю о двух незнакомцах и путешествии, которое их объединяет. Режиссером выступил Когонада, который снял картину «После Янга» с Фарреллом в главной роли.

Ранее компания Марго Робби LuckyChap запланировала создать фильм, в основу которого ляжет компьютерная игра The Sims. Участие в воплощении идеи примут издатели игры Electronic Arts и продюсеры из Vertigo Entertainment. Работу над сценарием доверят режиссеру Кейт Херрон, которая также работала над первым сезоном «Локи».