Макфолу преподали урок за попытку оскорбить россиян Американский активист указал экс-послу Макфолу на равные права спортсменов из США и России

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Майкл Майкфол

Американский активист Пол Суроуэлл сообщил в Twitter бывшему послу США в России Майклу Майкфолу, что российских спортсменов допускают к международным соревнованиям на тех же основаниях, что и американцев. В качестве аргумента, он указал на вторжение США в Ирак, которое не стало поводом для дисквалификации.

Майкфол решил прокомментировать ситуацию на чемпионате мира в Милане с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. Экс-дипломат поинтересовался в Twitter, почему не осудившим спецоперацию россиянам разрешают выступать в международных соревнованиях. И тут же получил ответ от Суроуэлла.

По той же причине, по которой американцам, не осудившим вторжение США в Ирак, не запретили участвовать в международных спортивных мероприятиях, — написал в комментарии активист.

Макфол отметил, что «взял это на заметку».

Ранее издание La Repubblica сообщило,что Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить рукопожатия после скандала на чемпионате мира, когда украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. По данным издания, спортсменам разрешат приветствовать друг друга на расстоянии.