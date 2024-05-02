Сокращение военного присутствия США в африканских странах является «крупной неудачей» Вашингтона, сообщает американское издание The Hill. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель.
Сокращение присутствия США в Сахеле, вероятнее всего, вдохновит Россию к большему влиянию в регионе, особенно в случае роста террористических угроз, — говорится в материале.
Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что ожидаемый вывод военного контингента из Нигера ставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом. Такого мнения придерживаются в том числе представители связанных с Пентагоном организаций.
Газета отмечает, что США уступают позиции России в геополитической борьбе за Африку. В то же время на континенте растет влияние Китая и Ирана, добавили журналисты.
Ранее российские флаги подняли в столице Нигера Ниамее. Национальные стяги водрузили на 15 круговых развязках. Целью инициативы стало отображение уз дружбы между государствами.
До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщал, что США и Нигер обсудят вывод американских сил из страны. По его словам, на встрече со стороны Вашингтона будут присутствовать посол Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман.