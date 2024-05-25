«Крестный отец» набросился на Трампа Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа и поддержал Байдена

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Голливудский актер Роберт Де Ниро, известный по фильмам «Крестный отец» и «Таксист», раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа. В коротком ролике на YouTube он выступил в поддержку главы Белого дома Джо Байдена и назвал его предшественника реваншистом.

Мы знали, что Трамп вышел из-под контроля, когда был президентом. Затем он проиграл выборы 2020 года и сорвался, отчаянно пытаясь удержаться у власти. Трамп хочет мести, и он не остановится ни перед чем, чтобы добиться этого, — произносит на видео Де Ниро.

Американские СМИ пишут, что 30-секундный ролик будут транслировать по основным ТВ-каналам и цифровым платформам. Менеджер кампании Байдена Джули Чавес Родригес отметила, что реклама покажет американцам четкий контраст между кандидатами на пост главы государства.

На 77-м Каннском международном кинофестивале представили фильм о 45-м президенте США «Ученик». Ленту о Трампе создал режиссер Али Аббаси. Совместно с Гэбриэлом Шерманом он написал сценарий фильма, который уже признали скандальным. Дело в том, что в ленту включили сцену, изображающую изнасилование Трампом бывшей супруги после бытовой ссоры.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг заявил, что защитники политика будут подавать иск, «чтобы опровергнуть явно ложные утверждения этих мнимых режиссеров». Он назвал картину «мусором» и «выдумкой», продвигающей уже давно развенчанную «сенсационную ложь» и «чистую злонамеренную клевету».