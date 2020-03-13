Обращение президента США Дональда Трампа к нации по поводу мер против распространения коронавируса вызвало сумятицу в его администрации. Инсайдеры американской прессы утверждают, что никто не был готов к тем ограничениям, которые анонсировал американский лидер. Кроме того, в течение дня после президентского выступления Белый дом так и не прояснил, как в действительности будут работать запреты, перечисленные в речи главы государства. Ситуацию усугубляют и слухи, которые активно обсуждают правительственные журналисты: а не заразились ли COVID-19 вице-президент и президент?

Выступление Трампа должно было развеять опасения по поводу распространения коронавируса, однако вместо этого вызвало панику и замешательство. Не только среди предпринимателей, политиков и путешественников, но и среди чиновников его собственной администрации. Источники издания The Daily Beast сообщили , что Госдепартамент США оказался не готов к анонсированным мерам — дипломаты в течение дня после выступления Трампа пытались выяснить, как это повлияет на их работу и поездки в краткосрочной перспективе.

Один из собеседников The Daily Beast назвал это «полным хаосом». По его словам, в американском дипломатическом корпусе не знают, каковы условия карантина для его работников. Белый дом, как следует из этих сообщений, не разъяснил официальным лицам подробности новых ограничительных мер.

Я привык к тому, что с этой администрацией ничего нельзя узнать до самого утра (после президентского решения. — NEWS.ru). Но теперь целый рабочий день? Удивительно даже по нынешним временам, — говорит один из дипломатов изданию The Daily Beast.

Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В своём выступлении 12 марта президент Трамп объявил, что временно запрещает поездки из Европы в США, но не уточнил, как этот план будет реализован в действительности и смогут ли американцы по-прежнему ездить в страны ЕС. В ходе обращения американский президент напомнил, что изначально — после вспышки — США установили масштабные ограничения на въезд из Китая и ввели в действие первый за 50 лет карантин федерального уровня. В Америке была объявлена ЧС в сфере здравоохранения и установлена самая высокая степень предостережения от поездок за рубеж.

В Белом доме признаются, что европейские коллеги звонили с просьбой разъяснить, что именно Трамп ограничивает в плане транзита, однако ответа так и не получили. Консультации внутри администрации продолжались вплоть до раннего утра 13 марта (по мск). Официальные лица провели несколько встреч за закрытыми дверями, обсуждая, как избавиться от потока дезинформации и неточных утверждений, почву для которых, похоже, дал сам американский лидер.

Журналист издания Politico Дэн Даймонд утверждает , что о возможных масштабах эпидемии коронавируса администрация Трампа знала ещё в январе этого года — её об этом предупреждали специалисты. Многие эксперты в области здравоохранения говорят, что ситуация стала тяжёлой, потому что Белый дом так и не прислушался к их предупреждениям.

Решения президента по поводу коронавируса, как мне кажется, являются следствием того, как он обращался с правительством последние три года. Было слишком много тикающих бомб замедленного действия, — заявил Даймонд в эфире NPR.

Сейчас говорят даже о том, что инфицированы могут быть вице-президент Пенс и президент Трамп. Так, официально сообщается, что у присутствовавшего накануне на ужине с американским лидером пресс-секретаря бразильского лидера Фабио Вайнгартена был диагностирован COVID-19. Это даёт основания предполагать, что американский президент — в зоне риска. Сам бразильский лидер Жаир Болсонаро в настоящее время находится под надзором медиков. Западные агентства напоминают, что во время встречи с Трампом президент Бразилии поставил под сомнение тяжесть последствий коронавируса для мировой экономики.

Что наиболее печально для главы Белого дома, COVID-19 становится полноценным политическим фактором — особенно в условиях падения нефтяных цен. Вся предвыборная политика Трампа строилась фактически на одном аргументационном фундаменте: сильная экономика, огромная занятость, рост доходов домашних хозяйств и низкая инфляция. Примерно эти же доводы он был намерен повторить во время этого электорального цикла. Однако возникшие в этом году катаклизмы поставили перед всеми странами вопрос о безработице и увольнениях. Проблемы начали испытывать работники технологических компаний, нефтяных корпораций, грузоперевозчики. Весь этот комплекс последствий может ослабить американскую экономику и лишить Трампа аргументационной базы и, соответственно, возможности переизбраться ещё на 4 года.