Конгрессмен в ответ на обвинения Трампа призвал судить Байдена и его сына Республиканец Биггс призвал судить Байдена и его сына в ответ на обвинения Трампа

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Республиканская партия должна поддержать Дональда Трампа и предъявить судебные иски президенту США Джо Байдену и его сыну, заявил в интервью РИА Новости представитель палаты представителей от штата Аризона Энди Биггс. Он также выразил свою озабоченность по поводу Министерства юстиции, заявив, что оно «вышло из-под контроля и стало политическим оружием».

Республиканская партия должна встать на защиту и противостоять их усилиям. Республиканская партия должна судить таких людей, как Хантер и Джо Байден, поскольку у нее есть горы доказательств нарушений закона, — сообщил конгрессмен, комментируя свою публикацию в социальных сетях.

Ранее, в пятницу, Биггс написал в своих социальных сетях: «Мы теперь находимся на стадии войны. Око за око».

Ранее бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам, включая незаконное хранение секретных материалов. Речь идет о документах, которые имеют отношение к нацбезопасности США. Некоторые из них содержали сведения о ядерных программах Соединенных Штатов. Трампа вызвали в суд Майами в следующий вторник, 13 июня. Согласно законодательству США, по каждой из обвинительных статей предполагается наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет.