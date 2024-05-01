Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из России

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Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий импорт обогащенного урана из России, следует из трансляции, которая велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Палата представителей конгресса ранее уже поддержала эту инициативу, как и президент США Джо Байден. Теперь политик должен подписать документ, и через 90 дней он вступит в силу.

Известно, что закон допускает временные отступления до января 2028 года. Например, Минэнерго США сможет по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, учитывающих действующее американское законодательство. Закон также обязывает ведомство искать и предоставлять конгрессу варианты замещения поставок урана из РФ.

Вполне возможно, что Россия ответит односторонним запретом на экспорт, если США запретят импорт, пишет Вbloomberg. Это может немедленно прекратить поставки обогащенного урана и сделать отказ Вашингтона очень спорным. Запрет на импорт повлияет на операторов атомных электростанций США через некоторое время, объяснили эксперты агентства. Реакторы обычно заправляются каждые 18–24 месяца, а закупки топлива оговариваются задолго до этого. Это означает, что большинство предприятий, но не все, уже накопили достаточно урана, чтобы обеспечить работу своих реакторов. По крайней мере в течение следующих нескольких лет.

Генеральный директор компании по добыче урана Cameco Corp (CCO.TO) Тимоти Гитцель заявил Reuters, что генеративный искусственный интеллект, вероятно, будет стимулировать развитие ядерной энергетики. По его словам, ChatGPT требует примерно в 10 раз больше энергии, чем поиск в Google.

Выступая 20 апреля с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, Джо Байден заявил, что в его стране произведены первые 90 кг обогащенного урана. Как сообщила пресс-служба Белого дома, до конца 2024 года может быть обогащено около тонны топлива для американских атомных реакторов.