Компания Tesla заявила о похищении у неё разработок

https://static.news.ru/photo/5135862a-ccc9-11ea-baed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waldmaller/imago stock&people/Global Look Press

Американская компания Tesla, выпускающая электрокары, подала иск на фирму Rivian, которая специализируется в этой же сфере, обвинив её в похищении разработок.

По данным ТАСС, иск поступил в электронную базу суда в округе Санта-Клара штата Калифорния. В документе руководство Tesla утверждает, что Rivian активно принимала на работу специалистов, ранее работавших в компании. Представители фирмы сообщали им, сведения о каких именно разработках компании Илона Маска им нужны, что в Tesla расценили как попытки «похитить информацию, представляющую коммерческую тайну». В документе говорится, что экс-сотрудники, выполнявшие такие запросы, нарушили соглашение о неразглашении информации. Многие из них значатся в качестве ответчиков.

В иске говорится, что Rivian получила некоторые чертежи Tesla, а также документы об организации труда в компании, методов поиска сотрудников и установления зарплаты. Согласно документу, около 70 сотрудников Rivian — бывшие работники Tesla. Компания Илона Маска настаивает на проведении суда присяжных, возвращения всех полученных Rivian конфиденциальных материалов Tesla и выплате компенсации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Tesla выплатит $2 млрд американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску. Причиной для такого решения стало превышение средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.