Компания Tesla заявила о похищении у неё разработок

Американская компания Tesla, выпускающая электрокары, подала иск на фирму Rivian, которая специализируется в этой же сфере, обвинив её в похищении разработок.
По
В иске говорится, что Rivian получила некоторые чертежи Tesla, а также документы об организации труда в компании, методов поиска сотрудников и установления зарплаты. Согласно документу, около 70 сотрудников Rivian — бывшие работники Tesla. Компания Илона Маска настаивает на проведении суда присяжных, возвращения всех полученных Rivian конфиденциальных материалов Tesla и выплате компенсации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что компания Tesla выплатит $2 млрд американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску. Причиной для такого решения стало превышение средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен