Клинтон: Трамп не станет тихо уходить с поста президента

https://static.news.ru/photo/d7c604e0-c5de-11ea-a3fc-fa163e074e61_660.jpg Хиллари Клинтон Фото: R4179 Snapshot/F.Boillot/Geisler/Global Look Press

Хиллари Клинтон, которая в 2016 была соперницей Дональда Трампа на выборах президента США, заявила, что действующий глава государства не станет спокойно оставлять свой пост, если проиграет президентскую гонку.

Заявление Клинтон прозвучало в эфире The Daily Show на канале Comedy Central. Политик допустила, что Трамп устроит скандал после выборов и будет обвинять соперников в нечестной игре. Клинтон также вновь коснулась темы иностранного вмешательства в американские выборы, кроме того, она обвинила республиканцев в том, что те пытаются помешать проголосовать противникам Трампа, в частности затрудняют голосование по почте.

Было бы справедливо поднять вопрос о том, собирается ли Трамп проиграть или нет, собирается он уйти спокойно или нет, — заметила Клинтон.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Джо Байден является наиболее вероятным кандидатом.

Как передавал NEWS.ru, 12 июля Зелёная партия США на своём съезде, проведённом в режиме видеоконференции, официально выдвинула кандидатом на пост президента страны 67-летнего Хоуи Хокинса.