Клинтон: Трамп не станет тихо уходить с поста президента

Хиллари Клинтон, которая в 2016 была соперницей Дональда Трампа на выборах президента США, заявила, что действующий глава государства не станет спокойно оставлять свой пост, если проиграет президентскую гонку.
Заявление Клинтон
Было бы справедливо поднять вопрос о том, собирается ли Трамп проиграть или нет, собирается он уйти спокойно или нет, — заметила Клинтон.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Демократы формально ещё не определили соперника для действующего главы государства, однако бывший вице-президент Джо Байден является наиболее вероятным кандидатом.
Как передавал NEWS.ru, 12 июля Зелёная партия США на своём съезде, проведённом в режиме видеоконференции, официально выдвинула кандидатом на пост президента страны 67-летнего Хоуи Хокинса.
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