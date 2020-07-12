Зелёная партия выдвинула Хоуи Хокинса кандидатом на пост президента США

https://static.news.ru/photo/9e0bc5d2-c44e-11ea-9390-fa163e074e61_660.jpg Хоуи Хокинс Фото: Erik Mcgregor/wikipedia.com

Зелёная партия США на своём съезде, проведённом в режиме видеоконференции, официально выдвинула кандидатом на пост президента страны 67-летнего Хоуи Хокинса. В октябре 2019 года его уже выдвинула своим кандидатом на эти выборы Социалистическая партия США. Таким образом профсоюзный деятель из Нью-Йорка объединит усилия двух небольших левых партий.

Нашей стране сейчас нужна Зелёная партия, потому что мы живём в недееспособном государстве, — цитирует ТАСС речь Хокинса.

Кандидат отметил растущее в США экономическое неравенство, нерешённые проблемы расизма и неэффективные действия властей по борьбе с распространением коронавируса. В рамках предвыборной программы он уже предложил направить деньги из бюджета на повышение качества образования и медобслуживания для всех американцев, выступил за прекращение добычи ископаемых видов топлива и предложил разрешить употребление некоторых видов наркотиков. Также он призвал лишить финансирования полицию и вооружённые силы страны, а освободившиеся средства направить на повышение уровня лечения психических заболеваний.

Политологи считают, что Хокинс не имеет шансов на победу, но теоретически может повлиять на исход борьбы между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Ранее он уже 24 раза неудачно выставлял свою кандидатуру на различных выборах: от члена местного собрания города Сиракьюс, до губернатора штата Нью-Йорк.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Как писал NEWS.ru, окружение президента США Дональда Трампа надеется заручиться поддержкой бывшего помощника по национальной безопасности, генерала в отставке Майкла Флинна перед выборами. В 2016 году военный стал «звездой предвыборной кампании» республиканца. Сейчас он может помочь американскому лидеру повторить успех. Дело в отношении Флинна расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года. На тот момент он работал помощником главы государства по безопасности. Позже его обвинили в даче ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России Сергеем Кисляком, о содержании которой солгал, как считают в ФБР.