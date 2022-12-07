Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Фото: Ron Sachs/Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Евреям следует простить диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера и перестать навязывать свою боль остальным, заявил американский рэп-исполнитель Канье Уэст, сменивший имя на Ye, ультраправому активисту Гэвину Макиннесу на одном из американских порталов. Певец также подчеркнул, что семиты не могут указывать ему, кого он может любить, а кого нет.

Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Еврейский народ, прости Гитлера сегодня! — заявил Уэст.

Рэпер также обвинил евреев в том, что они «испортили репутацию» Гитлера. По мнению Уэста, семиты на «изгнание из страны».

Отвечая на вопрос о планах в отношении евреев в случае победы на президентских выборах, Уэст ответил, что они должны работать на христиан. Рэпер сказал, что нанял бы семита за секунду, «если бы знал, что он не шпион, и мог бы просмотреть его телефон».

Ранее Уэст заявил в эфире программы InfoWars, что видит хорошее в диктаторе нацистской Германии. Певцу надоело, что о рейхсканцлере нельзя говорить, что тот сделал «что-то хорошее». В комментариях рэпера жестко осудили сторонники разных политических позиций. Один из пользователей назвал выпуск «ужасающей выгребной ямой опасной, фанатичной ненависти к евреям», другие предположили, что у исполнителя проблемы с ментальным здоровьем.