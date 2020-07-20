Канье Уэст не успел зарегистрироваться кандидатом в штате Южная Каролина

https://static.news.ru/photo/50817c04-cabf-11ea-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kanyew.est

Рэпер Канье Уэст не смог зарегистрироваться в качестве независимого кандидата на пост президента США в штате Южная Каролина, поскольку не предоставил в срок необходимое количество подписей.

Сам рэп-исполнитель или его представители должны были подать документы в избирательную комиссию штата к 12:00 (19:00 мск) в понедельник, 20 июня, но не сделали этого. Всего нужно было собрать десять тысяч подписей, сообщает Fox News.

Эксперты сомневаются в успехе Уэста на выборах. Он слишком поздно вступил в президентскую гонку. Кроме того, в ряде штатов истёк срок, когда независимый кандидат может собрать необходимое количество подписей.

Накануне рэпер провёл в штате митинг. На нём он поднял темы международной торговли, лицензионных прав и рабства. Во время мероприятия рэпер расплакался, рассказывая личные истории. Так, мужчина прослезился, когда признался, что мать хотела прервать беременность, вынашивая его. Исполнитель признался, что чуть не убил свою будущую дочь Нори. Также музыкант вновь расплакался, когда вспомнил об умершей в 2007 году матери. Женщина скончалась от осложнений после пластической операции.

Ранее Уэст зарегистрировался в качестве независимого кандидата в Оклахоме. Он подал необходимые документы и заплатил сбор в размере $35 тысяч. Рэп-исполнитель заявил, что будет представлять партию «Партия дня рождения» (BDY, Birthday Party).

NEWS.ru писал, что Уэст пририсовал свой портрет к горе Рашмор. На каменном массиве в штате Дакота в 1925 году изобразили президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна в честь 150-летия истории страны. Музыкант опубликовал фото в своём Twitter с надписью «2020». В качестве кандидата в президенты он зарегистрировался 15 июля.