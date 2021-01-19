Кандидат на пост госсекретаря США возмутился покупкой С-400 Турцией

https://static.news.ru/photo/a1f2815e-5aa8-11eb-ac1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman - Pool via CNP / globallookpress

Будущий госсекретарь США Энтони Блинкен выступил накануне инаугурации Джо Байдена с громкими заявлениями относительно России. Также он выразил недовольство тем, что страна — член НАТО Турция купила у России С-400.

Политику России в целом Блинкен оценил как вызов новой администрации, он считает, что «ситуацию стоит рассматривать по серии фронтов».

Он отметил, что Вашингтон хочет продлить СНВ-3, но необходимо действовать быстро. Как только Байден займет своё кресло, Госдеп сразу же займётся этим вопросом, потому что срок действия договора истекает примерно через 16 дней.

США в переговорах с РФ по разоружению не согласятся сокращать программу ПРО, — сказал Блинкен.

По поводу Турции дипломат сказал, что не исключает введения дополнительных санкций против страны за её «неприемлемый поступок» по С-400.

Кандидатуру Блинкена на пост госсекретаря выдвинул избранный американский президент Джо Байден. Инаугурация главы государства состоится в Вашингтоне 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что одним из последних высказываний госсекретаря США Майка Помпео на посту стало заявление о том, что Вашингтон рассмотрит дальнейшие санкционные меры против Москвы в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).