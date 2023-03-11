Инструктор ЧВК «Моцарт»: надо относиться всерьез к русским Инструктор ЧВК «Моцарт»: надо относиться всерьез к «полным сюрпризов» русским

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политики на Западе не должны недооценивать российскую армию, сражающуюся на Украине, им надо относиться серьезно к возможным «сюрпризам» с российской стороны, заявил ветеран спецназа армии США, который не пожелал назвать имя из соображений безопасности. Он лишь указал, что работал инструктором в ЧВК «Моцарт» и последний год обучал украинские войска, сообщает Newsweek.

Нельзя сбрасывать со счетов русских. Я имею дело с русскими с 1989 года. Они обладают стойкостью и упорством. Если их недооценить, они вас удивят. Я уверен, что русские еще полны сюрпризов, — сказал ветеран.

По его мнению, несмотря на некоторые неудачи, Москва упорно добивается новых успехов на востоке и юге Украины. При этом после начала спецоперации президента РФ Владимира Путина среди его знакомых стали называть проницательным стратегом, добавил он.

Ранее пресс-служба «Конкорда» во «ВКонтакте» опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот рассказал об открытии в России 42 центров по набору в ЧВК «Вагнер». К записи в социальной сети также прикреплен список адресов пунктов.