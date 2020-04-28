Борьба с коронавирусом остаётся основной задачей Дональда Трампа — не только как главы государства, но и как политика, претендующего на второй президентский срок. Импульсивный американский лидер подчас нередко делает заявления, портящие его имидж, поэтому Белый дом тщательно подбирает советников. Одной из ключевых фигур в этом смысле стала в последние месяцы Хоуп Хикс. Ей всего 31 год, но она одна из немногих, к кому Трамп всерьёз прислушивается и кто в перспективе может вытянуть его рейтинги.

Хикс, недавно вернувшаяся в Белый дом, где до 2018 года занимала должность директора по связям с общественностью, вошла в число ключевых фигур для президента, сообщает американское издание Politico. До марта 2020-го она была сотрудником компании Fox — одного из немногих ресурсов, которые Трамп не обвиняет в создании «фейковых новостей». Решение о возвращении Хикс было принято главой аппарата сотрудников Белого дома Марком Медоузом.

С весны новая советница Трампа работает в офисе планирования в администрации США, однако её обязанности гораздо гораздо шире, чем на прошлой должности. Она, в частности, определяет «медийный календарь» президента и отслеживает ситуацию с эпидемией коронавируса в стране, чтобы направлять риторику главы государства в нужное русло.

Alex Edelman/Global Look Press

Для трамповской администрации этот аспект крайне важен. Хикс ещё в марте встала у истоков «противовирусной политики» Белого дома. Именно она была в числе инициаторов идеи о ежедневных брифингах Трампа, которые какое-то время имели успех — даже в русскоязычной части интернета американского лидера ставили в пример. Однако президент США в итоге сам подточил свою репутацию, когда во время выступлений начал озвучивать откровенно антинаучные тезисы. Тогда от практики регулярных брифингов решено было отказаться.

Помимо этого, Хикс начала пристально следить за расписанием президента и по возможности старалась модерировать его график, привлекая в Белый дом представителей крупного бизнеса и т.д. Её возвращение в новом качестве дало Трампу верного и надежного помощника, говорят нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники администрации. Более того, заверяют они, Хикс может озвучивать любые советы президенту, не вызывая у него раздражения, поскольку американский лидер доверяет ей как дочери, сообщает Politico.

Он (Трамп) знает, что, когда она (Хикс) говорит ему о чём-то, у неё нет скрытых мотивов, своей программы и политических амбиций. Она действует лишь в интересах страны, — цитирует издание Сару Сандерс, бывшего пресс-секретаря Белого дома.

У Хоуп Хикс доверительные отношения не только с президентом США, но и с его дочерью Иванкой и её мужем Джаредом Кушнером. При этом, несмотря на сомнительную репутацию последнего, советница Трампа пока не попадала в медийные скандалы, в отличие от зятя главы государства.

В Белом доме Хикс, по данным бывших сотрудников администрации, приступает к работе уже в 4 часа утра и задерживается намного позже вечерних совещаний. Несмотря на поддержку Трампа, сама она не выказывает определённых политических воззрений, предпочитая сейчас сосредоточиться на борьбе с эпидемией коронавируса. Однако в конечном счёте её эффективная работа может сказаться и на результатах ноябрьских президентских выборов. Если Хикс найдёт для Трампа оптимальный механизм сохранения рейтинга, его победа осенью гарантирована, поскольку демократы на данный момент по объективным причинам не могут действенно бороться с эпидемией.

Прямо сейчас президент может использовать нынешний кризис как возможность для продвижения вперёд, — считает и Шон Спайсер, первый пресс-секретарь Трампа. — В той мере, в которой Хоуп может направить его верным курсом, поскольку её мнение ценят и уважают.

Вопрос в том, насколько хватит терпения самому американскому президенту. За свой первый срок он неоднократно «освежал» состав своих советников. Многие из них оказывали серьёзное влияние на его риторику, но в итоге трамповская импульсивность зачастую брала своё. Возможно, Хоуп, учитывая её уход из Белого дома и последующее возвращение, действительно сможет усилить позиции президента. В таком случае, если Трамп победит на выборах в ноябре, мир ещё, возможно, услышит и о его советнице.