Хаос и паралич: США остались без конгресса из-за упрямства одного политика Впервые за 100 лет законодательная власть в США попала в ловушку собственной процедуры, не дающей конгрессу начать работать

Фото: Cliff Owen - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты вступили в 2023 года в состоянии конституционного кризиса. В четверг, 5 января, будет неделя, как нижняя палата (палата представителей) Конгресса США не может начать работу. Законодатели сами себя завели в патовую ситуацию, когда из-за примерного равенства количества демократов и республиканцев палата представителей 118-го созыва не в состоянии избрать спикера. Сегодня законодатели предпримут седьмую (!) за неделю попытку вывести политическую систему из конституционного кризиса, который США не видели с января 1923 года.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси

Двадцать против одного

Новоизбранный состав конгресса формально остается в подвешенном состоянии до тех пор, пока палата не изберет своего председателя. До сих пор это место занимала демократка, 82-летняя Нэнси Пелоси. Еще до того как на ноябрьских промежуточных выборах в нижней палате у республиканцев образовалось незначительное большинство, они прочили ей на смену 57-летнего Кевина Маккарти.

Слово «незначительное» (222 места у республиканцев и 212 — у демократов) в данном случае ключевое. Из-за отсутствия решающего перевеса кандидатура Маккарти шесть попыток подряд не может набрать нужное количество голосов, чтобы он смог принять у Пелоси спикерские полномочия.

Это явление беспрецедентно не только потому, что такого провала ни один кандидат на этот пост не испытывал ровно столетие. Для Маккарти происходящее выглядит не просто процедурным сбоем, а реальным позором, ведь его избрание на должность спикера палаты саботируют ни много ни мало 20 однопартийцев. Это конгрессмены из трампистского крыла Республиканской партии («Большой старой партии», GOP). Они считают Маккарти слишком мягкотелым, центристским и вообще едва ли не тайным демократом, который будет мешать «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again — лозунг Трампа, часто обозначаемый акронимом MAGA).

Каждый республиканец в конгрессе знает, что Кевин (Маккарти) на самом деле ни во что не верит, что он не исповедует никакой идеологии, — заявил конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц.

Такие обструкции привычно смотрятся в парламентах Японии или Тайваня, но в США подобное шоу вызывает у зрителей ощущение когнитивного диссонанса. Президент Джо Байден пристыдил законодателей, заявив, что подобные сцены позорят страну, позиционирующую себя как «мастер-класс по демократии» для всего остального мира.

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press Кевин Маккарти намерен в седьмой раз выставить свою кандидатуру на пост спикера нижней палаты Конгресса

Голос из туалета

Хотя Кевин Маккарти вынужден был 4 января прятаться от репортеров в туалете Капитолия (где он героически держал осаду несколько часов), сдаваться политик не собирается. В четверг конгрессмен от Калифорнии намерен уже в седьмой раз за новый 2023 год выставить свою кандидатуру на голосование. Выдвиженец республиканского большинства словно пытается взять коллег измором. Однако, как не исключают наблюдатели на Капитолийском холме, он рискует тем, что даже у его однопартийцев лопнет терпение и они выдвинут на пост спикера какую-то компромиссную кандидатуру, которая устроит твердолобых членов GOP.

В отчаянной попытке спасти партию от раскола, а законодательную власть — от самоликвидации республиканцы в среду учредили своего рода «примирительный комитет». В него вошли по четыре конгрессмена от сторонников и противников Маккарти. В четверг эта восьмерка намерена провести своего рода внутрифракционные праймериз. На них на рассмотрение будут предложены кандидатуры Стива Скалиса и Джима Джордана в качестве альтернативы «не оправдавшему надежд» Маккарти.

Если же часть республиканцев продолжит упорствовать, вполне реально возникает перспектива, которую история Соединенных Штатов не знала никогда. Отсутствие решающего перевеса у одной из партий в конгрессе, помноженное на раскол внутри партии большинства, означает, что законодательная ветвь власти будет пребывать в таком же хаотическом состоянии как минимум два последующих года, до новых выборов в конгресс.

Фото: Doug Mills/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Экс-президент США Дональд Трамп

Корыстная помощь демократов

Хотя демократы в конгрессе тоже не могут начать работу из-за упрямства Кевина Маккарти, они все эти дни испытывают удовольствие, наблюдая за тем, как в стане GOP разгорается гражданская война. В «Большой старой партии» в эти дни вообще забыли о демократах, с головой уйдя в грызню между своими. Всю новогоднюю неделю противники Маккарти самозабвенно лепят на сторонников Маккарти ярлыки «ренегаты». Те не остаются в долгу, называя «хардлайнеров»-трампистов «внутренними талибами».

Хаоса добавляет то, что икона твердолобых консерваторов Дональд Трамп лично выступает в поддержку кандидатуры Кевина Маккарти, чем вызывает в их стане разброд и шатания.

Вы сейчас рискуете тем, что наш великий триумф обернется для нас величайшим и позорным поражением, —призвал он к разуму своих однопартийцев.

Это ставит противников Маккарти внутри GOP в более чем странную позицию, когда они оказываются более радикальными сторонниками Трампа, чем сам 45-й президент США. Так, до сего дня беспрекословно лояльная союзница Трампа колорадская конгрессвумен Лорен Боберт уже обвинила своего кумира в «отказе от идеалов MAGA».

Моему любимому президенту следовало бы указать Кевину Маккрати на то, что у того нет и не будет достаточной поддержки в конгрессе, чтобы стать спикером. [Трампу] лучше было бы призвать Маккарти снять свою кандидатуру, —заявила она.

Наблюдая за происходящим в стане республиканцев хаосом, часть конгрессменов-демократов накануне дала понять своим коллегам-оппонентам, что они готовы добавить те самые недостающие для выхода из процедурного пата 20 голосов и поддержать кандидатуру Маккарти во время седьмого голосования 5 января.

Но, само собой, это не бесплатный сыр. «Продав душу» политическим оппонентам, спикер будет вынужден поддерживать их инициативы на протяжении всего двухлетнего срока полномочий текущего состава конгресса. Спикер-республиканец, голосующий за билли демократов — ситуация для американской политической системы невообразимая. Она нарушала бы так называемое правило Денниса Хастерта. Согласно этому правилу, повестку конгресса определяет большинство партии большинства. Тем самым правило Хастерта ограничивает возможности для партии меньшинства выносить законопроекты на обсуждение конгресса.

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/Global Look Press Хаким Джеффрис

Компромисс или жизнь

Поэтому Маккарти готов скорее провести какую-то часть своего депутатского срока в капитолийской уборной, чем принять «благородное» (на самом деле коварное) предложение демократической фракции и тем самым войти в историю как единственный «спикер-перебежчик». Пока же из-за упрямства этого «отчаявшегося» (по описанию его однопартийцев) политика избранные конгрессмены до сих пор не могут активировать свои мандаты, их избиратели остаются без представителей, а законодательная ветвь власти в целом уже неделю находится в состоянии «клинической смерти».

В противном случае (если Маккарти не проглотит предлагаемую наживку) Демпартия будет настаивать на избрании на пост спикера своего выдвиженца Хакима Джеффриса.

У этого 52-летнего конгрессмена от Нью-Йорка тогда появится беспрецедентный шанс стать спикером от меньшинства в нарушение «правила Хастерта».

Однако как раз потому, что это правило нигде формально не прописано, спикер может его нарушить на свой страх и риск. Спикер от меньшинства тем более будет вынужден это делать постоянно, чтобы конгресс в течение следующих двух лет мог производить хоть какую-то работу.

Для большого числа умеренных республиканцев Джеффрис на посту спикера выглядел бы фигурой более приемлемой, чем их однопартиец Маккарти, потому что первый символизирует собой компромисс, а второй — раскол не только в конгрессе, но и в самой партии большинства, тем самым превращающий это преимущество в фикцию и ставящий под вопрос само существование GOP как единой партии.