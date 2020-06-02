США

Губернаторы 28 штатов США задействовали Нацгвардию против бунтовщиков

22:04, 02 июня 2020
Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Губернаторы 28 из 50 американских штатов и столичного округа Колумбия задействовали бойцов Национальной гвардии для подавления массовых беспорядков и акций протеста, вызванных убийством темнокожего жителя Миннеаполиса полицейскими.

Уже задействовано более 20,4 тысячи сотрудников Национальной гвардии, чтобы помочь органам государственной власти и местного самоуправления в противодействии гражданским волнениям, — отмечено в сообщении ведомства в Twitter.

Как писал NEWS.ru, 1 июля президент Дональд Трамп призвал губернаторов к решительным действиям против погромщиков и мародёров. Он призвал штаты активнее привлекать Нацгвардию, а также поручил Минобороны усилить военный контингент на охваченных беспорядками территориях.

В понедельник 17 тысяч нацгвардейцев действовали в 24 регионах США.

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