Губернаторы 28 штатов США задействовали Нацгвардию против бунтовщиков

https://static.news.ru/photo/7525b2fe-a504-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Губернаторы 28 из 50 американских штатов и столичного округа Колумбия задействовали бойцов Национальной гвардии для подавления массовых беспорядков и акций протеста, вызванных убийством темнокожего жителя Миннеаполиса полицейскими.

Уже задействовано более 20,4 тысячи сотрудников Национальной гвардии, чтобы помочь органам государственной власти и местного самоуправления в противодействии гражданским волнениям, — отмечено в сообщении ведомства в Twitter.

As of this morning, governors in 28 states and the District of Columbia have activated more than 20,400 National Guard members to assist state and local law enforcement in support of civil unrest operations. pic.twitter.com/TZrHR3p50F — National Guard (@USNationalGuard) June 2, 2020

Как писал NEWS.ru, 1 июля президент Дональд Трамп призвал губернаторов к решительным действиям против погромщиков и мародёров. Он призвал штаты активнее привлекать Нацгвардию, а также поручил Минобороны усилить военный контингент на охваченных беспорядками территориях.

В понедельник 17 тысяч нацгвардейцев действовали в 24 регионах США.