Губернатор Флориды разрешил стрелять в протестующих и давить их машинами

https://static.news.ru/photo/6d3a1c2e-a1ed-11eb-994a-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис подписал законопроект, призванный сократить число желающих выходить на протестные акции. Документ, в частности, предоставляет гражданский иммунитет тем, кто причинит вред здоровью и даже убьёт кого-либо из бунтующих.

Как следует из новых норм, собрание трёх и более человек может быть расценено как бунт. Вне закона объявлены любые собрания с применением насилия и помехи бизнесу, если их можно расценить как попытки кражи со взломом в пределах 150 метров от мест проведения акций протеста.

Так, например, добропорядочные граждане будут освобождены от уголовной ответственности, если переедут автомобилем перекрывших дорогу бунтарей, а предприниматели получат право стрелять по протестующим при малейших подозрениях на мародёрство, сообщает Orlando Sentinel.

По этому же закону местные власти будут полностью отвечать за всё, что сожгут или разгромят участники протестов. Новый закон, помимо прочего, призван защитить памятники и культурные ценности от погромщиков. Кроме этого, губернатор запретил сокращать бюджет полиции или тем более распускать правоохранительные органы в угоду митингующим.

ДеСантис — республиканец и активный сторонник экс-президента США Дональда Трампа. Он известен тем, что последовательно выступает против регулирования огнестрельного оружия.

Критики новых норм упрекнули губернатора Флориды в том, что формулировки закона слишком расплывчаты и позволяют причислить к протестующим едва ли не любого, кто оказался на улице неподалёку от массовых акций.

В 2020 году по Соединённым Штатам прокатилась волна протестов, объединённых движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, штат Миннесота. 25 мая полицейские задержали там темнокожего Джорджа Флойда, которого заподозрили в подделке документов. При этом стражи правопорядка использовали удушающий приём, мужчина скончался.

Демонстранты выходили на улицы, требовали остановить полицейский произвол и выступали против расизма. В ряде случаев протесты переросли в погромы, пострадали даже памятники. Толпа атаковала скульптуры и монументы, посвящённые тем, кого люди посчитали ответственными за геноцид и рабовладение (среди таковых Христофор Колумб, Джефферсон Дэвис, Томас Джефферсон).

В середине апреля 2021 года Миннеаполис снова стал эпицентром беспорядков. Поводом к массовым протестам послужило убийство полицейскими афроамериканца Данте Райта. Ситуацию усугубило то, что в городе проходит суд над бывшим стражем правопорядка Дереком Шовиным, задушившим Флойда год назад.