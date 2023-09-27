Госдеп: Вашингтон не заставляет бизнес через санкции прекращать работу в РФ

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Вашингтон не заставляет бизнес прекращать работу в России посредством введения санкций. Это касается и линии поставок продовольствия и медикаментов, рассказал представитель госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга.

Я хочу внести ясность: мы всегда подчеркивали, что существуют определенные разновидности коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть применительно к России. Все наши санкции предусматривают исключения в части поставок продуктов питания и лекарств. Мы не хотим, чтобы США вступали в конфликт с народом России, — сказал он.

Миллер подчеркнул, что представители деловых кругов должны сами решать, продолжать ли им бизнес в РФ. Однако он напомнил про различного рода риски, в том числе правовые и репутационные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ добилось заметных успехов в процессе сокращения избыточных бюрократических процедур для бизнеса и граждан. По словам главы государства, в особенности прогресс заметен в области выдачи различных лицензий, которые теперь можно получить через портал госуслуг. Он добавил, что «разбюрокрачивание» является одним из ответов России на незаконные ограничения, которые вводят третьи страны.