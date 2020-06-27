Госдеп США выделит $1,2 млн на обучение молдавских студентов-юристов

https://static.news.ru/photo/85740ca4-b83d-11ea-a4c0-fa163e074e61_660.jpg Здание Госдепа США Фото: AgnosticPreachersKid/wikipedia.org

Государственный департамент США выделит $1,2 млн на обучение молдавских студентов-юристов в рамках программы «Совершенствование юридического обоснования и составления юридических документов в Молдавии».

Приоритетная задача внешней политики Соединённых Штатов в Молдавии — помочь молдавскому народу в достижении его евро-атлантических устремлений и поддерживать усилия страны по превращению в безопасное, стабильное и процветающее государство, опирающееся на принцип верховенства права, — приводит сообщение ведомства RT.

Программа «Совершенствование юридического обоснования и составления юридических документов в Молдавии» направлена на развитие навыков и компетенции в области критического мышления, юридического обоснования и исследований, а также навыков составления документов у студентов юридических факультетов вузов в Молдавии.

Отмечается, что под программу подпадают как государственные, так и частные высшие учебные заведения страны. Программа рассчитана на год.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США выделили странам Балтии из военного бюджета 2020 года $175 млн на оборонные нужды Латвии, Литвы и Эстонии. При этом впервые выделены денежные средства на развитие ПВО.