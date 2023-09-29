Госдеп США начал подготовку к возможному шатдауну правительства с 1 октября

Фото: Guenter Fischer/imagebroker.com/Global Look Press

Государственный департамент Соединенных Штатов готовится к так называемому «шатдауну» — приостановке работы правительства с 1 октября, сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер на пресс-брифинге. В ближайшие дни будет решено, какие структуры и органы продолжат функционировать, так как их деятельность необходима для обеспечения национальной безопасности, а какие будут временно закрыты.

У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун, — заявил Мэттью Миллер.

Ранее президент США Джо Байден признал, что не обладает ясным планом по предотвращению шатдауна, который может произойти уже 1 октября. Угроза остановки работы правительства возникла из-за разногласий администрации Белого дома и конгресса.

В то же время, Министерство обороны США обратилось к конгрессу с просьбой предпринять все необходимые меры для предотвращения шатдауна. Как заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, по шатдаун — наихудший сценарий развития событий для военного ведомства. Она пояснила, что в случае приостановки работы правительства военнослужащие и работники Пентагона, будут вынуждены продолжать свою деятельность без получения заработной платы, а множество гражданских сотрудников также будут вынуждены перейти на неоплачиваемый отпуск.