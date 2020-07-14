Google, Facebook и Microsoft поддержали иски к Трампу из-за студентов

https://static.news.ru/photo/9c018da8-c5e8-11ea-83c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупные американке компании выступили с поддержкой исков к президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу из-за выдворения иностранных студентов из страны. Они направили письмо в суд.

Среди поддержавших студентов организаций Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Dropbox, Github и PayPal. Их представители рассказали, что в США обучаются больше миллиона иностранцев, которые приносят пользу экономике страны и обществу в целом.

Авторы письма уверены, что решение Трампа принесёт серьёзный ущерб экономике. Они отметили, что студенты часто работают в американских организациях. Кроме того, с проблемами стукнутся университеты страны.

Аналогичные письма в арбитраж направили 26 городов страны, в том числе Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес и Чикаго. Также с заявлением выступила Торговая палата США, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента Трампа из-за ограничительных мер по студенческим визам. Белый дом потребовал, чтобы иностранцы учились по студенческой визе либо очно, либо покинули страну. Эти ограничения и требуют отозвать штаты, так как большинство вузов намереваются ограничить на будущее очные занятия из-за пандемии коронавируса.