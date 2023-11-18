Главу компании-разработчика ChatGPT уволили за недостаточную откровенность Главу компании-разработчика ChatGPT Альтмана уволили с поста гендиректора OpenAI

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Генеральный директор компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, Сэм Альтман, был отправлен в отставку, говорится в официальном заявлении компании. Причиной увольнения стала недостаточная откровенность перед советом директоров. Временно исполняющей обязанности Альтмана назначена директор по технологиям компании Мира Мурати.

Совет директоров OpenAI уведомил о том, что Сэм Альтман покидает свою должность генерального директора и уходит из совета директоров. Решение об отставке Альтмана стало результатом процесса оценки советом директоров, в ходе которого было установлено, что он не всегда был честен в своем взаимодействии с советом, что мешало ему эффективно исполнять свои обязанности. У совета больше нет уверенности в его способности руководить OpenAI, — говорится в заявлении.

OpenAI в 2022 году представила ChatGPT, сервис, способный вести диалог с пользователями. Чат-бот может давать уточнения, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять некорректные запросы.

Ранее Сэм Альтман стал первым обладателем золотой визы в Индонезии. Так крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии стремится привлечь богатых иностранных инвесторов. Бизнесмену выдана 10-летняя виза за его потенциальный вклад в развитие искусственного интеллекта в Индонезии.