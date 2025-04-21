«Главный вопрос»: политолог указал на источник проблемы шутингов в США Политолог Дубравский заявил, что о шутинге в США думают только после трагедий

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Проблема шутингов в американских школах не является приоритетом для администрации президента США Дональда Трампа, сказал Lenta.ru политтехнолог и аналитик Павел Дубравский. По его словам, политик вспоминает об этом трагичном явлении сразу после очередного громкого случая, а затем постепенно забывает.

Эксперт добавил, что Трамп при всем этом не способен действительно повлиять на ситуацию. Улучшить охрану в школах, обучить учителей, спонсировать необходимую для обнаружения оружия технику в учебных заведениях — все это вправе делать главы штатов, пояснил он.

Главный вопрос — кто за это заплатит. На этом спотыкаются многие инициативы, — подытожил Дубравский.

Ранее Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в США предупредило свердловское бюро о подготовке теракта в одной из школ Екатеринбурга. Источник пояснил, что подросток написал информатору в Telegram, что планирует устроить стрельбу в 17-й школе в 2025 году, и даже поделился фотографиями оружия, которое сам изготовил.

До этого выяснилось, что неизвестные злоумышленники распространили в социальных сетях сообщения с угрозами терактов в школах, детских садах и торговых центрах Тюмени, в связи с чем в образовательных учреждениях были усилены меры безопасности, сообщили в информационном центре правительства области. Для этого были привлечены сотрудники правоохранительных органов.