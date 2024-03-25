Глава Boeing уйдет в отставку из-за разваливающихся в воздухе самолетов Исполнительный директор Boeing Кэлхун уйдет в отставку

Фото: Ntsb/National Transportation/Global Look Press

Исполнительный директор Boeing Co. Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце 2024 года, сообщили в пресс-службе авиастроительной компании. Отмечается, что он возглавлял ее с 2020 года. По данным телеканала CNBC, возможной причиной отставки Кэлхуна стали многочисленные скандалы с самолетами компании, поставившие под сомнение их надежность. В начале января у нового самолета Boeing 737 Max 9 во время набора высоты отвалилась панель аварийного выхода.

Президент и главный исполнительный директор Boeing Дэйв Кэлхун сегодня объявил о своем решении уйти с поста директора. <...> Он продолжит руководить Boeing в течение года, чтобы завершить важнейшую работу, направленную на стабилизацию положения компании в будущем, — говорится в сообщении.

Представители компании заявили, что место Кэлхуна займет Стив Моллекопф. Ранее он занимал должность генерального директора американской компании по производству и разработке микросхем для мобильных телефонов Qualcomm.

Инциденты с самолетами Boeing происходили несколько раз с начала 2024 года. Помимо случая на Аляске, проблема с самолетом также была выявлена в Орегоне. По данным американского авиационного регулятора, у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines прямо в воздухе отвалилась часть обшивки. Другой самолет United Airlines экстренно сел в аэропорту Лос-Анджелеса из-за того, что потерял при взлете колесо. Оно рухнуло на припаркованные у территории аэропорта Сан-Франциско автомобили.