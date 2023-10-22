Гитлер стал «звездой» футбольного матча в Мичигане CNN: портрет Гитлера появился на табло перед футбольным матчем в Мичигане

Фото: twitter.com/aphaenke

Изображение Адольфа Гитлера появилось на табло перед началом футбольного матча между студентами Университета штата Мичиган, сообщает телеканал CNN. По его данным, портрет фюрера провисел достаточно долго для того, чтобы зрители на трибунах успели распространить фотографии в социальных сетях.

Инцидент произошел на стадионе «Спартан». Традиционно перед началом игры зрителям предлагают поучаствовать в небольшой викторине. В этот раз организаторы предложили людям угадать, где родился Гитлер.

Спортивный директор штата Мичиган Мэтт Ларсон уже принес извинения за произошедшее и добавил, что на табло высветили «неприемлемый контент из стороннего источника». Он отметил, что изображение Гитлера «не соответствует институциональным ценностям» университета.

Ранее в Сети появилось видео, где член правящей в Турции Партии справедливости и развития Сулейман Сезен, комментируя действия Израиля в секторе Газа, призвал «молиться за упокой» Гитлера. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что власти Турции, несмотря на дружеские отношения с Россией, должны объяснить, почему однопартиец президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана восхитился лидером нацистской Германии. Парламентарий напомнил, что Турция «фактически воевала на стороне Гитлера, лишь в последний год удачно переметнувшись к союзникам».