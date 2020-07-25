Foreign Policy: подход Трампа к борьбе с COVID нанёс США сильный удар

https://static.news.ru/photo/f2f7d904-cf26-11ea-b592-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/MediaPun/Global Look Press

Подход президента США Дональда Трампа к борьбе с пандемией коронавируса нового типа нанёс Соединённым Штатам сильный удар.

Как сообщает издание Foreign Policy, статус Штатов как единственной сверхдержавы оказался под вопросом ещё до прихода к власти Трампа, однако в период пандемии он обрушил репутацию страны до рекордно низкого уровня.

Его единственное значительное достижение на мировой арене — это отказ Великобритании от использования технологий Huawei в создании сетей 5G — что весьма негусто за почти четыре года президентства, — пишет издание.

Также в публикации отмечается, что именно Трамп провалил торговую сделку с Китаем, подтолкнул Иран к созданию ядерной бомбы.

Как ранее писал NEWS.ru, опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.