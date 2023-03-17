Физик сравнил утечку радиоактивной воды в США с аварией на «Фукусиме» Физик Ожаровский: утечка воды с тритием в США представляет серьезную опасность для населения

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Атомная электростанция

Ситуация с утечкой радиоактивной воды с тритием на АЭС в Соединенных Штатах может представлять серьезную опасность для здоровья американцев, заявил в беседе с Lenta.ru физик Андрей Ожаровский. Он сравнил ситуацию с аварией на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году. По словам ученого, атомный регулятор США пытается преуменьшить опасность трития, а во всех сообщениях об инциденте отсутствует информация, которая позволяет оценить опасность разлива.

Подобные ситуации уже были: за одной из них мы наблюдаем прямо сейчас — это та же загрязненная тритием вода на АЭС «Фукусима-1». <...> Я уже вижу, что и компания, и регулятор пытаются преуменьшить опасность трития. Во всех сообщениях отсутствует информация и нужные цифры, которые позволяют оценить опасность разлива, — подчеркнул Ожаровский.

Из-за того, что об аварии сообщили спустя почти полгода, можно сделать вывод, что степень загрязнения рядом с АЭС была выше допустимых пределов, отметил физик. Он пояснил, что если концентрация трития была низкой, то беспокоиться было не о чем, но радиоактивные воды убирали, что уже свидетельствует о серьезном загрязнении.

Ожаровский добавил, что тритий является сверхтяжелым изотопом водорода, который испускает бета-радиацию. Он особо опасен для живых существ, поскольку при попадании в организм вызывает внутреннее облучение, гораздо более опасное, чем внешнее.

Ранее «Интерфакс» сообщил, что американская электроэнергетическая компания Xcel Energy в ноябре 2022 года обнаружила утечку воды с тритием, однако известно об этом стало только сейчас.

В августе на старейшей атомной электростанции в Японии «Михама» произошел разлив радиоактивной воды из третьего реактора. Всего утекло более семи тонн жидкости.