Эспер представит Трампу варианты вывода военнослужащих США из Германии

https://static.news.ru/photo/77c023d4-b8ad-11ea-9df6-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Marvin Lynchard/Dod/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп 29 июня ознакомиться с вариантами вывода нескольких тысяч военнослужащих из Германии. Соответствующий документ представит министр обороны Марк Эспер.

24 июня американский лидер встретился с министром обороны, чтобы обсудить военные присутствие войск США в Европе. Эспер пообещал представить несколько вариантов развития ситуации.

В понедельник министр проведёт брифинг для президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии, — сообщил ТАСС официальный представитель Пентагона, помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

5 июня президент США распорядился сократить число американских военных, которые находятся в Германии. По его словам, основная причина — долги Берлина по платежам в НАТО. Политик отметил, что содержание войск обходится очень дорого. При этом ФРГ должна отдавать 2% своего ВВП Североатлантическому альянсу, а выплачивает только 1%. Именно поэтому к сентябрю 2020 года из европейской страны будут выведены почти 9,5 тысячи солдат и офицеров.

В Минобороны США стали затягивать процесс сокращения военного присутствия в Германии. По данным The Washington Post, Пентагон практически не замечает пожеланий главы государства. Точно так же в военном ведомстве реагируют на планы Трампа по выводу войск из Афганистана. Белый дом намерен вывести оставшихся там военных, чтобы выполнить предвыборное обещание президента, но достижению данной цели препятствуют в Пентагоне.

Как писал NEWS.ru, США могут перебросить часть своих войск из Германии в Польшу.