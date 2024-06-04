В США объяснили неспособность ЗРК Patriot защитить Украину Defense News: дополнительные батареи ЗРК Patriot не помогут ПВО Украины

Поставка дополнительных американских зенитно-ракетных комплексов Patriot не поможет противовоздушной обороне Киева исправить ситуацию, в которой оказалась Украина, написал эксперт Джефф Ламер в колонке для издания Defense News. Он отметил, что сейчас в распоряжении украинских властей есть лишь три батареи Patriot .

Силы противовоздушной обороны Украины уже столкнулись с неприемлемой ситуацией, которую дополнительные батареи Patriot просто не могут исправить. В настоящее время Киев располагает всего тремя батареями Patriot, одна из которых недавно потеряла две пусковые установки в результате атаки российской авиации во время конвоирования, — сказано в материале.

Ламер отметил, что вся система украинской ПВО, в составе которой комплексы советского, американского и европейского производств, обеспечивает лишь 25% потребностей. Украинские власти заявили о необходимости еще 25 ЗРК Patriot, однако эта цифра больше того, что производитель систем, компания Raytheon, способна выпустить за год.

При этом аналитик подчеркнул, что данные комплексы на Украине уязвимы, так как они должны работать в рамках единой системы противовоздушной обороны. Другой проблемой является дефицит боеприпасов для ЗРК. По словам эксперта, дополнительные поставки позволят только отсрочить, но не остановить боевые действия, поскольку у США просто нет возможностей производить дорогостоящие ракеты в необходимом количестве.

Ранее Ламер высказал мнение о потенциальной уязвимости американских зенитно-ракетных систем Patriot, которые были переданы Украине. Аналитик указал, что радарные системы этих комплексов могут раскрыть их позиции, что делает их простой целью для российских ударных сил.