Экс-юрист ФБР признался в подлоге документов для слежки за штабом Трампа

https://static.news.ru/photo/2780929e-e258-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Экс-юрист Федерального бюро расследований Кевин Клинсмит признался в подлоге документов для начала слежки спецслужбами США за предвыборным штабом Дональда Трампа. По его словам, он лично изменил текст электронного письма. Последнее стало основанием для начала расследования.

В то время я верил, что представленная в письме информация верная. Но я согласен в том, что вставил в письмо информацию, которой там изначально не было, — цитирует сообщение ТАСС.

Вынесение приговора на 10 декабря 2020 года назначил окружной судья Джеймс Боасберг. Итоги расследования по данному делу были объявлены в декабре 2019 года. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил о слежке за своим штабом в 2016 году. По его словам, этим занимались работники администрации Барака Обамы.