Экс-разведчик США объявил о победе Путина над Западом Экс-разведчик армии США Риттер: Путин побеждает в сражении со всем Западом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин успешно отстаивает интересы своей страны, несмотря на давление коллективного Запада. Такое мнение высказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Интервью опубликовано в личном блоге ветерана на YouTube.

Владимир Путин <...> несет на своих плечах такое бремя, которое не выдержал бы ни один современный западный лидер. <...> Ни у кого из них нет управленческих навыков, которые есть у Владимира Путина, они даже не заслуживают быть на том же уровне. Путин играет в игру совершенно другого порядка, — заявил Риттер.

Он сказал, что Путин в свое время принял руководство страной, которая «лежала в руинах», и превратил ее в «мощную сверхдержаву». Риттер призвал русских гордиться своим руководителем, который, по мнению экс-разведчика, «добился результата, несмотря на все попытки помешать ему».

Бывший военный добавил, что хотел бы видеть в США руководителя с моральными качествами как у Путина.

Ранее Риттер заявил, что американское руководство перестало верить в победу Украины. По его мнению, Вашингтон начал подготовку к поражению Киева.

Он также высказал мнение, что решение российского руководства в ответ на подрыв Крымского моста нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины подорвало власть ее президента Владимира Зеленского. Риттер добавил, что снижение рейтинга украинского лидера спровоцировало борьбу за власть и многочисленные интриги в высших эшелонах киевского руководства.