Экс-помощник Рейгана обвинил США в «ядерном лицемерии» Экс-помощник Рейгана Бэндоу: США лицемерят, обвиняя другие страны в ядерной угрозе

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США не вправе обвинять другие государства в угрозах ядерной войной, поскольку на протяжении своей истории неоднократно поступали аналогичным образом, написал бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье «Ядерное лицемерие», опубликованной изданием The American Conservative. В подтверждение своих слов он привел ряд примеров, охватывающих период с момента окончания Второй мировой войны до сегодняшних дней.

Будучи первой ядерной державой, США не только использовали ядерное оружие, но и часто угрожали его применением, даже против неядерных государств, — написал Бэндоу.

Он отметил, что сразу поле окончания Второй мировой войны Вашингтон угрожал Москве применением ядерного оружия, поскольку СССР имел значительное численное преимущество в обычных силах в Европе. В 1950 году в период президентства Гарри Трумэна в Белом доме активно рассматривался вопрос применения ядерного оружия в Корее. Сменивший его Дуайт Эйзенхауэр был готов нанести ядерные удары по КНДР и Китаю, хотя те аналогичным оружием не обладали.

Бэндоу добавил, что в 1968 году высокопоставленный американский военачальник в Сайгоне активировал план по переброске ядерного оружия в Южный Вьетнам, но в итоге тот президентом Джонсоном. В 1973 году США вновь, пусть и косвенно, угрожали ядерным оружием СССР. Это было во время Войны Судного дня, когда Вашингтон опасался вступления Москвы в конфликт.

По словам автора, Пентагон разрабатывал и другие планы возможного применения ядерного оружия, но документы об этом засекречено. Сегодня же Вашингтон почти ежедневно делает ядерные предупреждения, подчеркивая готовность использовать весь спектр оборонных средств.

Ранее сообщалось, что Пентагон обнародовал Стратегию национальной обороны (NDS). В ней сказано, что США оставляют за собой право на превентивный ядерный удар, если сочтут, что иного способа обеспечить свою и союзников безопасность не остается.