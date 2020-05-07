Дуров назвал причины не переезжать в Кремниевую долину после фильма Дудя

https://static.news.ru/photo/72af3f50-909a-11ea-bb82-fa163e074e61_660.jpg Павел Дуров Фото: lukomore. org/Global Look Press

Основатель соцсети «ВКонтакте» и владелец мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину, чтобы начать карьеру или запустить бизнес в IT. Предприниматель отреагировал на документальный фильм Юрия Дудя о выходцах из постсоветских стран в американских интернет-компаниях.

По словам Дурова, некоторые знакомые ему герои фильма обошли острые углы и рассказали о жизни в США только хорошее — не то, о чём упоминали в частных беседах.

Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя маленькую Россию, — пишет Дуров.

По мнению предпринимателя, США являются полицейским государством, стремящимся контролировать жизнь граждан, страной с недоступной и неэффективной системой здравоохранения, высокими налогами, посредственным средним образованием, а в самой Кремниевой долине — ограниченная культурная жизнь и дорогая рабочая сила.

Дуров назвал азиатские рынки более привлекательными для IT-компаний, а Северную или Центральную Европу — более приятным местом для жизни, где «права и свободы человека намного лучше защищены».

Как писал NEWS.ru, 23 апреля вышел фильм Дудя о Кремниевой долине — районе американского штата Калифорния, где находятся офисы крупнейших технологических корпораций мира.