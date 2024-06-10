Дорогостоящий дом из популярного фильма продали за неделю Realtor.com: особняк из фильма «Один дома» купили за неделю за $5,25 млн

Фото: AP/TASS

Особняк, в котором происходило действие фильма «Один дома»

Особняк, в котором происходило действие популярной американской кинокартины «Один дома», был продан за $5,25 млн, сказано на портале по поиску недвижимости Realtor.com. Сообщается, что покупатель нашелся всего через неделю с момента, когда дом был выставлен на продажу.

Отмечается, что эксперты не были удивлены столь быстрой покупкой дорогостоящего дома площадью 840 квадратных метров. Он расположен в Уиннетка, штат Иллинойс, престижном пригороде Чикаго, который известен отличными школами, пляжами, парками и центром города, где полно магазинов и ресторанов.

Дом продавался по хорошей цене, учитывая его размер и состояние. То, что особняк был снят в таком популярном и легендарном фильме, также увеличивает общую ценность, — отметила агент по недвижимости Кара Амир.

В материале указано, что в особняке находится пять спален и шесть ванных. Экстерьер дома почти не изменился со времен съемок фильма, однако внутри прежние владельцы провели определенные изменения. Так, гостиная имеет открытую планировку и переходит в кухню, а чердак переделали в просторную светлую комнату с гидромассажной ванной.

Ранее актриса и модель Бренда Сонг заявила, что ее жених, 43-летний американский актер Маколей Калкин, не склонен уделять много внимания уходу за собой. 35-летняя знаменитость призналась, что старается привить звезде фильма «Один дома» полезные привычки.