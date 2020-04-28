Дональд Трамп намерен приравнять мясную промышленность к оборонной

https://static.news.ru/photo/c670e062-8988-11ea-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о приравнивании мясокомбинатов к оборонной промышленности. Это позволит производителям мясных изделий продолжить функционировать в нормальном режиме.

Основная задача Закона об оборонных предприятиях — это борьба с угрозой национальной безопасности США. На сегодняшний день многие крупные мясокомбинаты в стране перестали функционировать из-за ограничительных мер. Стоимость говядины и свинины уже побила рекорды.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям США посоветовали делать закупки продуктов на неделю. Аналитики предупреждают о возможном отсутствии определённых видов товаров.