США

Дональд Трамп намерен приравнять мясную промышленность к оборонной

22:36, 28 апреля 2020 124
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп готовится подписать указ о приравнивании мясокомбинатов к оборонной промышленности. Это позволит производителям мясных изделий продолжить функционировать в нормальном режиме.

Основная задача Закона об оборонных предприятиях — это борьба с угрозой национальной безопасности США. На сегодняшний день многие крупные мясокомбинаты в стране перестали функционировать из-за ограничительных мер. Стоимость говядины и свинины уже побила рекорды.

Ранее NEWS.ru писал, что жителям США посоветовали делать закупки продуктов на неделю. Аналитики предупреждают о возможном отсутствии определённых видов товаров.

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