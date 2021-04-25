Договор по открытому небу с США идёт к развалу

https://static.news.ru/photo/84cf7a5c-a6d2-11eb-83ea-96000091f725_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Россия уже через несколько дней готова будет утвердить денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что именно такая ситуация складывается.

Пока же всё идёт к развалу договора. Односторонних уступок от России ждать не следует, — сказал он.

Дипломат добавил, что при сохранении статус-кво внутригосударственные процедуры России, предваряющие российское уведомление о решении выйти из договора, будут завершены до конца весны.

Гаврилов добавил, что в ближайшее время документ ляжет на стол президенту Владимиру Путину, также его рассмотрят в палатах Федерального собрания.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США осознанно скрывают планы по развёртыванию нового ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя обнародованный Госдепом США доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».