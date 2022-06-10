Дочь Трампа отвергла версию отца о фальсификации выборов в США Иванка Трамп отказалась поддержать версию отца о фальсификации на выборах 2020 года в США

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Дочь и старший советник бывшего президента США Дональда Трампа Иванка отвергла утверждения своего отца о фальсификации выборов главы государства 2020 года. Она сообщила, что согласна с выводом Министерства юстиции об отсутствии мошенничества в ходе выборов. Эти выводы полностью противоречат позиции Дональда Трампа. Своё заявление Иванка сделала во время публичных слушаний в комитете палаты представителей США по расследованию штурма Капитолия, произошедшего в январе 2021 года. Об этом сообщает CNN.

Иванка Трамп сообщила, что на неё оказали влияние выводы генерального прокурора Уильяма Барра, содержащиеся в опубликованном ранее отчёте. Барр, в частности, заявлял, что не обнаружил достаточных оснований для отмены выборов, на которых одержал победу представитель Демократической партии США Джо Байден.

Это повлияло на мою точку зрения. Я уважаю генерального прокурора Барра, поэтому я приняла то, что он сказал, — сказала Иванка.

В апреле дочь Трампа выступала перед комитетом в течение восьми часов. По данным CNN, она подтвердила тогда показания других свидетелей, утверждавших, что Дональд Трамп не хотел предпринимать попытки отговорить протестующих штурмовать Капитолий, несмотря на то, что ему поступали подобные просьбы.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. На следующий день Трамп объявил об обмане американской общественности и позоре для страны. Согласно результатам голосвания выборщиков, Трамп получил 232 голоса, Джо Байден 306 голосов.