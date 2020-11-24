Дочь Трампа хотят выгнать в Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп санкционировал транзит власти Джо Байдену. Это поставило вопрос о будущем его семьи, которая за четыре года президентства оказалась тесно вплетена в политику США. Дочь миллиардера Иванка Трамп и её муж Джаред Кушнер, в прошлом успешные бизнесмены из Нью-Йорка, служили ближайшими советниками американского лидера. Но нью-йоркская пресса дала паре понять, что дома им больше не рады, предложив взамен переселиться в Саудовскую Аравию или даже в Россию.

Джаред и Иванка всё ещё владеют квартирой в Нью-Йорке, но вернуться к привычной жизни в мегаполисе у них не получится. За то время, пока они находились в Вашингтоне, демократический город успел их возненавидеть. После проигрыша Трампа на выборах городская пресса наперебой советует паре никогда не возвращаться на старое место.

За четыре года в Белом доме Джаред и Иванка потеряли не только поддержку среди местных журналистов, но и собственных друзей, которые успели слить журналу Vanity Fair не самые приятные подробности их личной жизни. В частности, давняя знакомая Иванки и подружка невесты на её свадьбе написала, что дочь Трампа «всегда подставляла других, чтобы выйти сухой из воды».

Они будут по-прежнему желанны в кругу людей, которые близко знают Трампов, — пишет автор Vanity Fair. — Но все, у кого есть самоуважение, карьера, мораль, уважение демократии, а также те, кто просто не хочет, чтобы друзья стыдили их как лично, так и публично, будут держаться в стороне.

Колумнист The New York Times Фрэнк Бруни ещё жёстче прошёлся по паре, обвинив её в том, что из-за жажды власти она принесла в жертву своё доброе имя в нью-йоркских кругах. Автор считает, что по возвращении домой Кушнера и Иванку призовут к ответу за то, чем они занимались в администрации Трампа. Поэтому он предложил им переселиться в Северную Корею, Саудовскую Аравию или Россию, где им будут, по его мнению, несомненно, рады.

Россия. Да, Россия! Это будет поэтичный выбор, замыкающий круг президентской авантюры семьи Трампа, — заметил Фрэнк Бруни.

Нью-йоркские художники рассказали The Observer, что не собираются продавать богатой паре свои работы. На основании этого предсказывают, что пожертвования от семьи Трампа откажутся принимать даже благотворительные фонды, чтобы избежать политизации своей деятельности.

При этом до переезда в Вашингтон Иванку не винили в том, что она дочь скандального миллиардера. В конце концов, она не выбирала, в какой семье родиться. Но сотрудничество с администрацией Трампа было её сознательным выбором, за который теперь придётся расплачиваться.

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Впрочем, некоторые участники дискуссии вокруг знаменитой пары считают ненависть нью-йоркцев к ней преувеличенный. В конце концов, в городе живут и республиканцы.

Никто не перестал общаться с Клинтонами, — отмечает писатель и автор биографии Нэнси Рейган Боб Колачелло. — Никсона приняли в Le Cirque и в 21 Club. Многие называли Генри Киссинджера военным преступником, но в нью-йоркском обществе его не подвергли остракизму. Так что люди, которые были друзьями Джареда и Иванки, продолжат ими быть, а остальные будут их избегать.

Конечно, дочь Трампа и её супруг всегда могут выбрать другое место жительства. Однако снова заняться бизнесом теперь им будет сложнее, так как часть американцев захочет бойкотировать их товары. Кроме того, повышенное внимание к семье Трампа в последние четыре года вылилось в череду расследований, касающихся его бизнеса, которые выявили уход от налогов и вовлечение в сомнительные сделки с коррумпированными иностранными олигархами.

В расследованиях фигурировала и Иванка, отвечавшая за строительство нескольких объектов недвижимости девелоперской империи Трампа. Несмотря на то, что в суде доказать это будет сложно, репутационный ущерб семья миллиардера уже понесла.