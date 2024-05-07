Дизайнер из США шокировала публику своим внешним видом Дизайнер из США Вера Вонг предстала на Met Gala 2024 с признаками анорексии

Фото: JUSTIN LANE/EPA

Вера Вонг

Американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala 2024, шокировав публику своим внешним видом с признаками анорексии, пишет Woman.ru. При этом совсем недавно у себя в соцсетях она хвасталась подтянутым телом и делилась секретами молодости.

Отмечается, что указанное мероприятие считается «модным Оскаром» и привлекает множество знаменитостей. Так, в этом году его посетили такие звезды, как Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Ирина Шейк и другие. Также на красной дорожке предстали и дизайнеры, среди которых была и 74-летняя Вера Вонг. При этом на фотоснимках она выглядела болезненно худой, чем вызвала опасения у поклонников.

По словам модельера, она может есть что угодно без риска поправиться. Например, в особо загруженные рабочие месяцы она ежедневно питается фастфудом и все равно не толстеет из-за интенсивного труда и большого нервного напряжения.

В то же время Вонг много времени уделяет спортивным занятиям. Она не занимается силовыми нагрузками, но может много времени кататься на велосипеде и играть в гольф. По ее словам, именно спорт помог ей сформировать стройную фигуру.

Ранее сообщалось, что певицу Риту Ору сняли в Нью-Йорке в пальто и нижнем белье. В таком виде она выходила после финальной примерки перед Met Gala 2024.