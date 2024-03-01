Депрессию научились распознавать по селфи В США разработали приложение MoodCapture для определения депрессии по фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследователи Дартмутского колледжа в США создали мобильное приложение MoodCapture для определения депрессии по фотографиям лица, сообщил портал EurekAlert. Разработчики внедрили искусственный интеллект, который, как они утверждают, способен обнаружить признаки расстройства еще до того, как их заметит человек.

Приложение делает снимок лица каждый раз, когда владелец смартфона разблокирует его с помощью Face ID. Нейросеть изучает изменения в движении глаз и головы, определяя по ним клинические признаки болезни.

Помимо того, приложение учитывает особенности окружающей среды, а также освещение и преобладающие цвета. В случае если оно определяет возможные симптомы, то рекомендует человеку обратиться к врачу.

В исследовании MoodCapture приняли участие 177 добровольцев с тяжелым депрессивным расстройством, в ходе эксперимента их селфи-камеры сделали более 125 тысяч снимков. В конечном итоге нейросети верно определяли состояние в 75% случаев. Разработчики планируют повысить точность диагноза до 90%.

Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что психотерапия может быть так же эффективна, как медикаментозный способ лечения. Исследователи провели эксперимент, доказавший, что при проблемах с сердцем и депрессии можно улучшить качество жизни без приема препаратов.